Tunus Nahda Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Tunus'taki Nahda Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve aralıksız devam eden katliamlar olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik terör suçlarına devam ettiği ve uluslararası toplumun sessiz kalmasının kınandığı belirtildi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "aralıksız devam eden katliamlar" olarak niteledi ve güçlü bir şekilde kınadı.

Nahda Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suçlu İsrailli işgalcilerin eliyle gerçekleştirilen aralıksız devam eden katliamları ve Arap ülkeleri ile bazı uluslararası güçlerin bu katliamlara sessiz kalmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İşgalci gücün" hedefinin Filistinlileri yok etmek ve onları topraklarından çıkarmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının kararlı ve meşru direnişini selamlıyoruz. Arap ve İslam ülkelerinin halklarına, İsrail'e katliamlarını durdurmak ve Filistin halkına adaletin sağlanması için daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Filistinli siviller, çocukları ve kadınları koruma ve insani yardım çalışmalarının yapılabilmesi için Gazze Şeridi'ne geçişlerin açılması çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" İsrail, insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzbinlerce sivili hedef alarak yerleşim yerlerini bombalıyor. Gazze'deki sivillere yönelik terör suçlarına devam ediyor. Gelişi güzel bombalanmalardan kaçan sivil halkın sığındığı hastaneler kasten hedef alınıyor. İşgalci güç korkakça işlediği katliamlara dün bir yenisini daha ekledi. Cebaliya Mülteci Kampının bombalanması sonucu 400'den fazla kişi ya öldü ya da yaralandı."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.