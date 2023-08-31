Tunus Muhalefeti, Eski Bakanın Serbest Bırakılmasını İstiyor

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, cezaevindeki eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim'in sağlık durumunun kötüye gittiği için bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı. Bin Salim'in sağlık durumunun cezaevinde kötüye gittiği belirtilerek, Tunus yönetiminin harekete geçmesi istendi.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, cezaevindeki eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim'in sağlık durumunun kötüye gittiği için bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, mart ayından bu yana tutuklu yargılanan Bin Salim'in sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gabes Asliye Mahkemesi tarafından "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan Salim'in, sağlık durumunun cezaevinde kötüye gittiği aktarılan açıklamada, "Hayatını tehdit edecek derecede sağlığı bozulan Çalışma ve Başarı Partisinin önde gelen siyasetçilerinden eski bakan Muhammed bin Salim'in serbest bırakılması için Tunus yönetiminin harekete geçmesini istiyoruz. Hayati tehlikesi devam eden Bin Salim'in herhangi bir zarar görmesinden Cumhurbaşkanlığı ve yargı mensupları sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Eski bakan Bin Salim ile dayanışma içerisinde oldukları belirtilen açıklamada, çeşitli kronik hastalıkları olduğu ve ileri yaşından dolayı sağlık durumunun daha da kötüye gittiği vurgulandı.

Daha önce Nahda Hareketi'nin yönetiminde yer alan Bin Salim, 2021 yılında hareketten ayrılan eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki'nin kurduğu Çalışma ve Başarı Partisine katılmıştı.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.