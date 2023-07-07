Tunus Muhalefeti, Açlık Grevindeki Nahda Hareketi Yetkilisine Sonlandırma Çağrısı Yaptı

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, açlık grevinde olan Nahda Hareketi yetkilisi Es-Sahbi Atik'e açlık grevini sonlandırma çağrısında bulundu. Ulusal Kurtuluş Cephesi, Atik'in açlık grevine ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Cephe üyeleri, Atik'in masum olduğuna inandıklarını ve adil bir yargılama talep ettiklerini belirtti.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, yaklaşık iki aydır açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkilisi Es-Sahbi Atik'e açlık grevini sonlandırma çağrısında bulundu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, Atik'in açlık grevine ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Cephe üyelerinden eski Sağlık Bakanı ve Emek ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, "İftiraya uğradığı için bunu kendine yediremeyen ve bu yüzden açlık grevi yapan kardeşimiz Es-Sahbi Atik'in acısını anlıyoruz. Adil ve bağımsız bir yargılamanın koşulları olmadığı için başından beri onun masum olduğuna inancımız tamdır." dedi.

Mekki, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yaklaşık iki aydır tutuklu yargılanan ve açlık grevinde olan Atik'in yargılandığı davadaki şikayetlerini duyurduğu için hedefine ulaştığını düşünüyoruz. Bu yüzden sağlık durumu bozulan ve fiziksel olarak zarar gören Atik'ten açlık grevini sonlandırmasını istiyoruz."

"Atik hakkında şikayette bulunan muhbir ifadesini geri aldı"

Nahda Hareketi yetkilisi Atik'in avukatı Semir Dilo, müvekkilinin sağlık ve hukuki durumuna ilişkin 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık durumunun kritik bir evreye girdiğini ifade ederek, tutuksuz yargılanmasını talep etmişti.

Müvekkili hakkında soruşturma açılmasına neden olan şikayetin geri çekildiğini vurgulayan Dilo, "Atik hakkında şikayette bulunan muhbir ifadesini geri aldı ve hiçbir şey hatırlamadığını mahkemede belirtti. Buna rağmen müvekkilimin serbest kalmasına izin verilmiyor. Adaletin sağlanması için hukuki sürecin işletilmesi gerekiyor." demişti.

"Kara para aklama" suçlamasıyla 13 Mayıs'ta tutuklu yargılanmasına karar verilen Atik, tutuklama kararının "kötü niyetli ve siyasi" olduğunu söyleyerek açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Atik, bu süreçte birkaç defa hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.