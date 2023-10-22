Tunus Lideri Gannuşi: Filistin, Tüm Ümmetin Meselesi

Tunus eski Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Filistin'in, 'sadece Filistinlilerin değil tüm ümmetin meselesi' olduğunu belirtti. Tutuklu olan Gannuşi'nin resmi sosyal medya hesabında yayımlanan mesajında, Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmaya ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Tunus eski Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Filistin'in, "sadece Filistinlilerin değil tüm ümmetin meselesi" olduğunu belirtti.

Tutuklu olan Gannuşi'nin resmi sosyal medya hesabında yayımlanan mesajında, Filistin ile İsrail arasında devam eden çatışmaya ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Filistin'de yaşananların "tarihi bir mücadele" olduğunu dile getiren Gannuşi, "Halkların durumları ne olursan olsun, Filistin meselesinin ve Mescid-i Aksa'nın yanında yer almalıdır. Filistin sadece Filistinlilerin değil tüm ümmetin meselesidir. Filistin'in kurtuluşu için verilen bu tarihi mücadelede Filistin'in yanında yer alıyoruz." ifadelerini kulandı.

Filistin ile İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Gannuşi, "Aksa Tufanı, tarihte bir fark yarattı, hiçbir şey 7 Ekim öncesinde olduğu gibi olmayacak. Filistin, Siyonist gücün ve onun ortaklarının efsanesini sona erdiren ve Müslümanların ve Filistin'in kurtuluş yolunu açan yeni bir tarihe girdi. Müslümanlar, Filistin davasında birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gannuşi mesajını Filistinli Müslümanlara şu şekilde dua ederek noktaladı:

"Allahım, sana yalvarıyorum, Kabe'yi fillerden koruduğun gibi Gazze'yi de onu yıkmak isteyen fillerden koru. Allahım, Kabe için küçük taşlarla zafer kazanan kuşları gönderdiğin gibi, Aksa Tufanı için de içlerinde ruh ve iman olan kuşlardan gönder."

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Gannuşi, yaklaşık 7 aydır birçok davadan tutuklu olarak yargılanıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.