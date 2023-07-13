Tunus İstinaf Mahkemesi, Eski Devlet Bakanı ve Siyasi Aktivist Hakkında Tahliye Kararı Verdi

Tunus İstinaf Mahkemesi, 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Devlet Bakanı Lazhar el-Ekremi ile siyasi aktivist Şeyma İssa hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme ayrıca diğer siyasi tutukluların taleplerini de değerlendirdi.

Tunus İstinaf Mahkemesi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Devlet Bakanı Lazhar el-Ekremi ile siyasi aktivist Şeyma İssa hakkında tahliye kararı verdi.

Komplo davasında tutuklu yargılananları savunma komitesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Devlet güvenliğine karşı komplo kurma davasına ilişkin Tunus İstinaf Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, Cumhuriyet Savcılığı, daha önce hakkında tahliye kararı verilen fakat yapılan itiraz sonucu serbest bırakılmasına izin verilmeyen Şeyma İssa'nın tutuksuz yargılanması kararını onayladı." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin tahliye talebinde bulunan diğer siyasi tutukluların taleplerini de değerlendirdiği belirtilen açıklamada, Muhammed Lazhar el-Ekremi'nin tahliyesine karar verildiği, Muhammed Hayyam et-Turki, Abdulhamid el-Celasi, Rıza Bilhac, Gazi eş-Şevaşi, Cevher Bin Mubarek ve İsam eş-Şabi'nin tahliye taleplerinin ise mahkeme tarafından reddedildiği aktarıldı.

Gözaltına alındığı 24 Şubat'tan bu yana tutuklu yargılanan muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi İssa'nın 23 Haziran'daki duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Soruşturma savcısının itirazı üzerine İssa'nın bir dahaki duruşmaya kadar tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.

Aynı zamanda hukukçu kimliği de olan eski Devlet Bakanı Ekremi ise 13 Şubat'tan bu yana komplo davasından tutuklu yargılanıyordu.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Gözaltılar, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif ile başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.