Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, düzensiz göç sorununun çözümü için çağrıda bulundu

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, düzensiz göç sorununun 'göçmenlerin güvenliği' gözetilerek ele alınması çağrısında bulundu. Ülkedeki düzensiz göç sorununun 'kaos' olarak nitelendirildiği açıklamada, devletin uluslararası hukuk ve insan hakları anlaşmalarına uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, düzensiz göç sorununun "göçmenlerin güvenliği" gözetilerek ele alınması çağrısında bulundu.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliği, Safaks kentinde düzensiz göçmenler ile göçmenleri istemeyen kent sakinleri arasında çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki düzensiz göç sorununun "kaos" olarak nitelendirildiği sivil toplum kuruluşunun (STK) açıklamasında, "Devlet, sorumluluklarını uluslararası hukuk ve insan hakları anlaşmalarının gereklerine uygun olarak yerine getirmeli. Krizle mücadelede sadece güvenliği merkeze alan yaklaşımlar yerine kaosun devam etmesini önleyecek etkili çözümlerin hayata geçirilmesi gereklidir." ifadeleri kullanıldı.

Irkçı söylemler ve nefreti körükleyenlere karşı devletin gerekli tedbirleri alması çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasaları uygulamakla görevli devletin yerine geçmeye çalışan bireylerin neden olduğu şiddete karşı etkili önlemler alınmasını bekliyoruz. Yetkililere, kent sakinleri ile göçmenlerin güvenliğini ve haklarını dikkate alan net bir planı benimsemeleri çağrısı yapıyoruz. Çözüme destek olmaları için bölge halkı ve göçmenlerin de şiddet ve nefreti kışkırtacak eylemlerden kaçınmalarını talep ediyoruz."

Ülkenin güneyinde yaşanan olaylarda 1 Tunuslu hayatını kaybetmişti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyinde 3 Temmuz'da bir Tunuslunun hayatını kaybettiği olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "düzensiz göçün arkasında suç şebekelerinin" olduğunu söylemişti.

Said, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan ve " Tunus'un iç barışını tehdit eden suç şebekelerini" ortadan kaldıracaklarını belirtmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.