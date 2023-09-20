Tunus İçişleri Bakanı ve İsviçre Büyükelçisi, düzensiz göç sorununu görüşmek üzere bir araya geldi

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki ile İsviçre'nin Tunus Büyükelçisi Joseph Ringli, Tunus'tan Avrupa'ya yönelik düzensiz göç sorununu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, son zamanlarda Tunus'tan Avrupa'ya yönelik artan düzensiz göç girişimleri ele alındı.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki ile İsviçre'nin Tunus Büyükelçisi Joseph Ringli, Tunus'tan Avrupa'ya yönelik düzensiz göç sorununu görüşmek üzere bir araya geldi.

Tunus İçişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Feki ile Büyükelçi Ringli'nin son zamanlarda Tunus'tan Avrupa'ya yönelik artan düzensiz göç girişimlerinin görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Tunus'ta ve göçmenlerin geldiği Afrika ülkelerinde yaşanan ekonomik krizlerin göç akışını arttırdığı belirtilen açıklamada, Tunus'ta göçmenlere yönelik kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı aktarıldı.

Tunus'a her yıl binlerce göçmen Avrupa hayaliyle akın ediyor

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 binden fazla kişi öldü ya da denizde kayboldu.

Geçen aylarda sosyal medyada, Libya-Tunus sınırındaki Afrikalı düzensiz göçmenlerin zor şartlar altında kaldıkları ve bazılarının susuzluktan sınıra yakın bölgelerde öldüğüne ilişkin görüntüler yer almıştı.