Tunus Halk Meclisi, Arap Birliği'nin Filistin'e karşı yetersiz tutumunu kayıt altına aldı

Tunus Halk Meclisi, Arap Birliği'nin Filistin'deki çatışmalara karşı yetersiz tutumunu kayıt altına alan bir karar tasarısını kabul etti. Tunus Parlamentosu, Filistin'in işgal altındaki topraklarını özgürleştirme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini belirtti.

Tunus Halk Meclisi, Arap Birliğinin Filistin'de yaşananlara karşı "yetersiz tutumunu" kayıt altına alan bir karar tasarısını onayladı.

Tunus Parlamentosundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Parlamentoda bugün düzenlene genel kurulda, Arap Birliğinin Filistin'deki çatışmalara ilişkin tutumunun 'zayıf ve yetersiz' olduğunu kayıt altına alan karar tasarısı oylamaya katılan 123 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek ve kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Tunus'un Filistin davasına destek veren ilkeli ve kararlı tutumunu teyit ediyoruz. Tunus diplomasisine, Filistin halkının Arap ve uluslararası düzeyde daha fazla desteklenmesi için öncü rol oynamasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'in işgal altındaki toprakları için meşru bir direniş yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vahşi Siyonist saldırganlara karşı gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonu esnasında gösterilen kahramanlıktan dolayı Filistin direnişi ile gurur duyuyoruz. Siyonis işgalin işlediği savaş suçları ve yaptığı soykırım karşısında uluslararası kamuoyunun iğrenç sessizliği ve insan haklarındaki çifte standartı kınıyoruz. Gazze ve işgal altındaki Filistin'e yönelik ablukanın kaldırılması ve saldırıların sonlandırılması için hükümetlerden sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrımızı yeniliyoruz."

Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire'de 12 Ekim'de olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Toplantının ardından, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması, İsrail'in saldırılarına son verilmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılmıştı.