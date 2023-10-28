Tunus Dışişleri Bakanı Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesini çağırdı

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ile yaptığı görüşmede Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Ammar, Libya'nın öncülüğünde ve dış müdahalelerden arındırılmış barışçıl bir çözümün desteklenmesine vurgu yaptı.

TUNUS, 28 Ekim (Xinhua) -- Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler ile yaptığı görüşmede Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ammar görüşme sırasında Tunus'un Libya krizinin çözümüne ilişkin olarak Libya'nın öncülüğünde ve Libya'ya ait, dış müdahalelerden arındırılmış barışçıl bir çözümün desteklenmesine dayanan kesin tutumunu yineledi.

Ammar, "Tüm bölgesel ve uluslararası çabaların, Libya'nın birliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyacak bir siyasi çözüm arayışına yönlendirilmesi gerek" dedi.

Soler ise Libya'daki krizin başlangıcından bu yana oynadığı aktif rolden dolayı Tunus'a övgüde bulundu.

Soler, ülkesinin Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde Tunus ile daha fazla koordinasyon içinde olma arzusunu dile getirdi.

Toplantıda Gazze Şeridi'ndeki durum da ele alındı. Ammar, Gazze'ye yönelik saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.