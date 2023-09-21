Tunus Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ihlallerini kınadı

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ammar, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin meselesine dikkat çekti ve uluslararası anlaşmaların uygulanması için siyasi irade gerektiğini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ammar, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda konuştu.

Konuşmasında Filistin meselesine ağırlık veren Ammar, "Filistin'deki işgal güçlerinin tüm uluslararası sözleşmeleri ve insan hakları ilkelerini çiğneyerek Filistinli sivilleri hedef alan ihlallerinin durdurulması için zorlanması gerekiyor. Adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm için uluslararası anlaşmalar söz konusu, fakat bu anlaşmaların fiili olarak uygulanması için siyasi irade gereklidir." dedi.

Filistin halkının çektiği acıların ana nedeninin onlarca yıldır devam eden İsrail işgali olduğunu vurgulayan Tunuslu Bakan, uluslararası toplumu bu acıyı dindirmek için daha fazla çaba göstermeye davet etti.

İşgal altındaki Batı Şeria, son aylarda İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve ihlallerinden dolayı ciddi bir gerilime tanık oluyor.