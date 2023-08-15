Tunus Cumhurbaşkanı Tahıl Bürosu Genel Müdürünü Görevden Aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tahıl Bürosu Genel Müdürü Beşir el-Kesiri'yi görevden alarak yerine Selva bin Hadid ez-Zuvari'yi atadı. Cumhurbaşkanı Said, tahıl ve diğer malzemelerin dağıtımında tekelcilik yapanlara karşı cezai tedbirler uygulanması çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tahıl Bürosu Genel Müdürü Beşir el-Kesiri'yi görevden alarak yerine Selva bin Hadid ez-Zuvari'yi atadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Adalet Bakanı Leyla Ceffal'e görülmemiş bir fiyat artışına sebep olan tahıl ve diğer malzemelerin dağıtımında tekelcilik yapanlara karşı cezai tedbirler uygulama çağrısına yer verildi.

Kesiri'nin görevden alınmasına ilişkin sebep belirtilmeyen açıklamada, Zuvari'nin daha önce Tahıl Bürosunda Gelişim ve Kalite sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi.

Kesiri'nin görevden alınması, Cumhurbaşkanı Said'in yılbaşından bu yana yaptığı aralarında bakan ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu sekizinci görev değişimi oldu.

Said, Ağustos ayının başlarında Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi getirmişti.

Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde yaşanan kriz nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Tunus'ta "geleneksel" olarak sınıflanan yaklaşık 4 bin fırın un sübvansiyonundan faydalanıyor ve ekmeği tek fiyattan satıyor. Sayıları 1500'ü bulan modern fırınlar ise un sübvansiyonundan çok az yararlanıyor.

Ekmeğin yanı sıra unlu mamuller de üreten özel sektöre ait "modern" fırın sahipleri ve çalışanları, başkent Tunus'taki Ticaret Bakanlığı önünde hükümetin "un kesintisi" kararına karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONECT 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan fırınlarda 1 Ağustos'tan itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığını duyurmuştu.