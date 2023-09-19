Tunus Cumhurbaşkanı Libya'daki sele 'siyonistlerin algı yönetimi' dedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'da sele neden olan fırtınanın 'Daniel' olarak adlandırılmasının, 'siyonistlerin algı yönetimi' olduğunu savundu. Libya'daki sel felaketine ilişkin bilgiler de verildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'da sele neden olan fırtınanın "Daniel" olarak adlandırılmasının, "siyonistlerin algı yönetimi" olduğunu savundu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında, Said'in Başbakan ve bakanlarla yaptığı toplantıya ilişkin bir video mesaj yayınlandı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Said, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olana sele ilişkin, " Libya'da binlerce kişinin ölmesine neden olan Daniel fırtınasının isminin neden 'Daniel' olduğunu soruşturuyor musunuz? Daniel ismi Yahudi peygamberlerinden bir isim. Tabii bu tür isim seçimlerinde birçok etken ve sebep var. Bu sefer seçtikleri isim Daniel, çünkü siyonizm, insanların akıllarını ve fikirlerini ele geçirmeye çalışıyor. Abraham'dan, Daniel'e... çok açık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Tunus'un İsrail'e normalleşmeyeceğinin altını çizen Said, "Biz Yahudilere değil, siyonizm hareketine karşıyız. Tunus, Filistinlilerin mücadelesine ilk günden itibaren destek vermiştir." diye konuştu.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin 16 Eylül'de yayımladığı raporda 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını, daha sonra 3 bin 958 olarak güncellemişti.