Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus halkının talepleri için ortak çaba gerektiğini söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Parlamento Başkanı İbrahim Buderbale ile yaptığı görüşmede, Tunus halkının yaşam, adalet ve özgürlük taleplerinin gerçekleştirilmesi için ortak çabanın zorunlu olduğunu belirtti. Said, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlayıcı şartların bir kısmının sistematik suç olduğunu vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus halkının yaşam, adalet ve özgürlük alanlarındaki taleplerinin gerçekleştirilmesi için ortak çabanın zorunlu olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, Parlamentonun birinci dönem çalışmalarının son bulması sebebiyle Kartaca Sarayı'nda Parlamento Başkanı İbrahim Buderbale ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Tunus halkının yaşam, adalet, özgürlük alanlarında taleplerinin gerçekleşmesi ve ülkenin karşı karşıya olduğu birçok zorlayıcı şartın ortadan kaldırılması ortak çabayı gerektirir." diyen Said, zorlayıcı şartların bir kısmının sistematik suç olduğunu vurguladı.