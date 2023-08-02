Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden'i görevden alarak Ahmed Hachani'yi atadı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin ilk kadın Başbakanı Necla Buden'i görevden alarak yerine yapan Ahmed Hachani'yi atadı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle dönemin başbakanı Hişam el-Meşişi görevden almış, parlamentonun yetkilerini de dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Ülkede yaşanan siyasi krizde meclisin yetkilerini askıya almasından 2 sonra göreve getirdiği Necla Buden 'i görevden aldı. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Buden'in gece geç saatlerinde görevden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Buden'den boşalan koltuğa daha önce Tunus Merkez Bankası İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Ahmed Hachani getirildi. Hachani, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Said'in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada Vatanımızı, ülkemizi ve barışı korumamamız için zorluklar var. halkımızın arzusu ve istediği adaleti sağlamak için çalışacağız" dedi. - TUNUS