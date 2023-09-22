Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey Seçimlerinin Tarihi Açıklandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni anayasada parlamentonun ikinci kanadını oluşturması öngörülen 'Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey' seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlerde ilk turda salt çoğunluğu sağlayanın çıkmadığı bölgelerde en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni anayasada parlamentonun ikinci kanadını oluşturması öngörülen "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından görüntülü açıklamalarda bulundu.

Tunus'ta ilk defa yapılacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey seçimlerine ilişkin genelge yayımlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Said, "İki turlu seçimlerin ilk turu 24 Aralık'ta yapılacak." dedi.

Said, ilk turda salt çoğunluğu sağlayanın çıkmadığı seçim bölgelerinde en çok oy alan iki adayın ikinci turda yarışacağını söyledi.

Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.