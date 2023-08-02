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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Başbakanı Görevden Aldı

Politika Haberleri

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atadı. El-Haşşani, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende göreve başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, Necla Buden Ramazan'ı görevinden alarak, yerine Ahmed el-Haşşani'yi Başbakanlık görevine getirdi." ifadeleri yer aldı.

Görevlendirmeye ilişkin yayımlanan videoya göre, el-Haşşani, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevi için Said'in huzurunda yemin etti.

Said, el-Haşşani'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Ahmed el-Haşşani, daha önce Tunus Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Politika

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