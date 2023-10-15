Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe katılan Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Filistin ile Dayanışma İçinde Olduklarını Söyledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını ve bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe katılan Tunus Cumhurbaşkanı Said, Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Tunus devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Said, "Filistin halkını katledenlerin ülkeden çıkarılması ve Filistin'in bağımsızlığı için her gün çalışacağız." dedi.

Said, "Medeni olarak nitelendirilen dünya, insani kanunlar koymuş fakat bu kanunları Filistinlilere reva görmüyor. Orta Doğu'yu bir kez daha bölmek istiyorlar. Kahramanca direnen Filistin halkının meşru hakları asla kaybolmayacak. Filistin ile dayanışma ve desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tunus'un 1956 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Fransız denetiminde kalan Bizerte'de, 1961 yılında Fransız ve Tunus kuvvetleri arasında çatışmalar başlamış ve kent 15 Ekim 1963'te Fransız işgalinden kurtulmuştu.

Tunus genelinde her yıl 15 Ekim'de yapılan etkinliklerle son Fransız askerinin de ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.