Üye Girişi
Haberler

Tuncer Bakırhan: Yeni Bir Anayasa Olmalı

Tuncer Bakırhan: Yeni Bir Anayasa Olmalı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeni bir Anayasa yapılması gerektiğini ve bu sürece toplum dinamiklerinin katılması gerektiğini ifade etti. Adalet ve özgürlük için toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı." dedi.

Bakırhan, bir restoranda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakırhan, yerel basının Türkiye'nin aynası olduğunu ifade etti.

Toplumun her kesimiyle bir araya geldiklerini dile getiren Bakırhan, adalet ve özgürlük arayanların yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

Bir gazetecinin Anayasa çalışmaları hakkındaki sorusu üzerine Bakırhan, şu cevabı verdi:

"Yeni bir Anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı. Bu konuda samimiyet olmalı. Anayasa 3-5 farklı partinin bir araya gelerek yapacağı bir şey değil, toplum sözleşmesidir. Toplumun dahil olmadığı bir Anayasa, Anayasa olmaz. Öncekilerinin kötü bir örneği olur. Adı Anayasa olur, yine olur, demokratik olmaz."

Bakırhan, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçılar Kooperatifi'ni ziyaret etti, ardından Kazanlı Taziye Evi'nde "Kazanlı Örtü Altı Üreticileri Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Politika

Tuncer Bakırhan Yerel Haberler DEM Parti Politika Eğitim

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor

 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı

İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı? Tarihçi ne demek? Kime tarihçi denir? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz kaç aylık hamile? TRT 1 canlı maç izle! CLUB BRUGGE-DORTMUND CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bologna hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG Girona maçı CANLI izle! (FULL HD) PSG Girona Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PSG maçı hangi kanalda? PSG Girona maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Club Brugge Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Club Brugge Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });