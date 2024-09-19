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Tuncer Bakırhan Mersin'de Ekmek ve Adalet Buluşmaları Gerçekleştirdi

Tuncer Bakırhan Mersin'de Ekmek ve Adalet Buluşmaları Gerçekleştirdi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de esnaf ziyaretleri ve emeklilerle buluşmanın yanı sıra, güvencesiz işçilerle de bir araya gelerek demokratik mücadele vurgusu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ekmek ve Adalet Buluşmaları" kapsamında Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakırhan, kentteki temasları kapsamında, Tarsus Hal Kompleksi'ndeki esnafı gezdi, taleplerini dinledi.

Daha sonra Akdeniz ilçesindeki bir kafede emeklilerle buluşan Bakırhan, emeklilerle sohbet edip kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Bakırhan, daha sonra Akdeniz ilçesindeki Barış Parkı'nda Güvencesiz İşçiler Derneği üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Bakırhan, kadın ve gençlere umut olmaya devam edeceklerini belirterek, "Demokratik bir ülke için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Politika

Tuncer Bakırhan Yerel Haberler DEM Parti Politika Ekonomi mersin Yaşam Ekmek

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