Tuncer Bakırhan: 'Filistin Halkının Meşru Talepleri Karşılanmalı'

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gazze'de barışın kalıcı olabilmesi için Filistin halkının haklı ve meşru taleplerinin karşılanması gerektiğini belirterek, "Dem Parti olarak Filistin halkının meşru haklarını sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakırhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin davayı anımsatarak, aradan bir yıl geçmesine rağmen halen olayın faillerinin bulunmadığını, olayla ilgili gerçeklerinin açığa çıkarılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bakırhan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, toplantılarda farklı kesimlerden birçok ismin dinlendiğini anımsattı.

Komisyon'un İmralı ile görüşmesini talep eden Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önyargılarımızı bir tarafa bırakmalıyız. 'Şununla görüşülsün, bununla görüşülmesin, şuna gidilsin, buna gidilmesin' 100 yıllık meselenin tartışıldığı bir süreçte öne konulması gereken bir yaklaşım değil. Komisyon'un Öcalan'la görüşmesini bir tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Halk, Meclis'in dertlere deva, yaralara merhem olmasını bekliyor. Kimse unutmasın ki bu Meclis'in omuzlarında bir yılın değil, 100 yıllık geleceğin tarihi sorumluluğu duruyor. Bu yılın Meclis'i ilk meclis kadar önemlidir. Demokratik müzakereyle demokratik cumhuriyeti inşa etme göreviyle Meclisimiz karşı karşıyadır. Bu yıl herhangi bir yıl değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırhan, herkesi kapsayan anayasal yurttaşlık istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz. Kayyımların değil, iradenin esas alınmasını istiyoruz. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz. Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla 'yola revan olalım' istiyoruz. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın biran önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz. Şimdi sizlere soruyorum, şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı, hangisi uçuk, hangisi maksimalisttir? Emin olun hiçbirisi değildir. Çünkü saydığım talepler, asgari demokrasinin olduğu bütün ülkelerde sorun olacak meseleler değildir."

Bakırhan, bu düzenlemeleri bütün Türkiye için istediklerini, yerel demokrasinin güçlenmesi ve özgürlüklerin artması durumunda sadece bir bölgenin değil, tüm ülkenin kazanacağını kaydetti.

Partisine yapılan eleştirilere de cevap veren Bakırhan, "Sürekli ' Dem Parti kimin tarafında' sorusuna muhatap oluyoruz. Birileri, çözüm konuşulunca bizi iktidardan taraf göstermeye çalışıyor, şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise tam tersine, birileri bizi başka bir partinin payandası olarak göstermeye çalışıyor. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız. İki siyasal kutba sıkıştırılmak istenen toplumun sesiyiz, üçüncü yoluz." görüşünü savundu.

"Filistin halkının haklı ve meşru talepleri karşılanmalıdır"

Gazze'de varılan ateşkese ilişkin değerlendirmeler yapan Bakırhan, "Ateşkes elbette önemlidir ama hepimiz biliyoruz ki ateşkes tek başına barış değildir. Kalıcı barış için adil kapsamlı bir çözüm şarttır. Barışın kalıcı olabilmesi için de Filistin halkının haklı ve meşru talepleri karşılanmalıdır. DEM Parti olarak Filistin halkının meşru haklarını sonuna kadar savunduk, savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Türkiye'nin Nusaybin Sınır Kapısı'nı açması gerektiğini" savundu.