Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasıyla Türkiye'nin istiklal mücadelesini başarıya ulaştırdığını vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu, onun bıraktığı mirası geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tekbıyıkoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasıyla zamanın küresel güçlerine karşı birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştırdığını vurgulan Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da yaktığı istiklal meşalesi ile ezelden beri hür yaşamış milletimizin adeta küllerinden yeniden doğarak ayağa kalkmasını ve kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini kırmasını sağlamış ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i kurarak bizlere emanet etmiştir. Bugün bizlere düşen, vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak onun bırakmış olduğu mirası geleceğe taşımak ve göstermiş olduğu yolda var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."