Tunceli Valiliğinden 'Munzur Festivali' açıklaması

Tunceli Valiliği, Munzur Festivali'nde iki grubun etkinliklerine müsaade edilmediğini ve il merkezinde festival yürüyüş alanı olarak Tunceli Belediyesince talep edilen alanın 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığını belirterek, bunların dışındaki festival programlarına izin verildiği açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli il merkezi ve ilçelerinde düzenlenecek olan festivallerin valilik tarafından yasaklandığı yönünde bazı kişi ve kesimler tarafından yapılan gerçek dışı paylaşımlarla ve provokatif söylemlerle kamuoyunun yanıltılmak istendiği kaydedildi. Açıklamada, "Tunceli Belediyesi tarafından 30 Haziran 2022 tarihinde 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimizde düzenlenmesi planlanan 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programı valiliğimize bildirilmiş, yapılan incelemede 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre eksiklikler ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olmayan, anlaşılmayan adres, kurum, isim bilgilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bildirimin resmi çerçevede değerlendirilmesi için 7 Temmuz 2022 tarihinde resmi yazı ile eksikliklerin giderilmesi talep edilmiş, Tunceli Belediyesi tarafından yazılan 13 Temmuz 2022 tarihli yazıda tekrar bildirimde bulunulmuş, söz konusu başvuruya ve ilçe belediyeleri tarafından yapılan diğer başvurularının tamamına gerekli kolaylık gösterilmiştir. Tunceli Belediyesi tarafından festival programına ilişkin yapılan değerlendirmede, ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulması önlemek adına daha önceki açıklamalarımızda yer alan iki grubun etkinliklerine müsaade edilmemiş, ayrıca il merkezimizde festival yürüyüş alanı olarak Tunceli Belediyesince talep edilen alanın 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planı içerisinde yer almadığı ilgili belediyeye bildirilmiştir. Bunların dışında Tunceli il merkezimizde yapılacak festival programının geri kalan kısmının tamamı ile Pertek, Hozat, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizdeki festival programlarının tamamına müsaade edilmiştir. Ancak bazı kesim ve kimseler, konu hakkında bilgi sahibi oldukları halde Tunceli ilimizde temin ve tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak, bu suretle kendilerince itibar devşirmek üzere kamuoyunu yanıltma çabası içerisine girmişlerdir. Tuncelili hemşehrilerimizin ve il dışından gelen misafirlerimizin bu ve benzeri kesimlerin algı yanıltmalarına itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için festivaller süresince gereken tüm tedbirler valiliğimizce alınmış olup, ilimizde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmasına hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika