Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki yolun tamamlanamaması tepkilere neden oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski milletvekili Kamer Genç'in doğduğu Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki dar ve virajlı yolun 5 yıldır tamamlanamaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

HÜSNİYE KARAKOYUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski milletvekili Kamer Genç'in de doğduğu ilçe olan Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin dar ve virajlı yolunun iyileştirilmesi için 5 yıl önce ihaleye çıkıldı. Ancak Sdb Madencilik Yapı Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihalesini aldığı aldığı bu yolun bir kilometresi dahi tamamlanamadı. Tunceli-Erzincan karayoluna sadece 11 km mesafede olan yoldaki virajların kaldırılması ve viyadük yapılarak yolun kısaltılması, genişletilmesi gerekiyor.

Nazımiye'nin 11 km'lik yolu 5 yıldır bitirilemiyor. Yolun bitirilmeme gerekçesini, ilçede yaşayan vatandaşların bir kısmı CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile AKP hükümetlerine karşı yaptığı muhalefetle de akıllarda yer eden ve 22 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Kamer Genç'in memleketi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Görüşüne başvurduğumuz vatandaşlar "bitmeyen yol" nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatmasına rağmen, isim vermekten kaçındılar.

Dar ve virajlı olan Nazımiye yolu, ciddi kaza riskleri de barındırıyor. 2018 yılında başlanan yol, bitirilebilirse yaklaşık 2 km kısalacak. Dallıbahçe Köyü'ne kadar iyileştirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce ihale edilen ve Sdb Madencilik Yapı Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımı üstlenilen yolun tahmini maliyeti de her geçen gün yükseliyor.