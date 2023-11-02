Tunceli Emniyet Müdürü Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu
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Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve basın mensuplarının sorunları ve talepleri dinlendi.
Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polisevinde düzenlenen programa, yerel ve ulusal basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler katıldı.
Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Duman, basın mensuplarının yaşadığı sorun ve talepleri dinledi.
Programa, asayiş, güvenlik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürleri de katıldı.
Kaynak: AA / Politika