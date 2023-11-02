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Tunceli Emniyet Müdürü Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programda, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve basın mensuplarının sorunları ve talepleri dinlendi.