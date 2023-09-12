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Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı

Politika Haberleri

Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 9 bin 347 kişi kontrol edildi ve 453 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda 4-12 Eylül tarihinde yaptıkları asayiş denetimlerinde 9 bin 347 kişiyi kontrol etti.

Denetimlerde farklı suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 453 kişiye bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Politika

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