Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 9 bin 347 kişi kontrol edildi ve 453 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda 4-12 Eylül tarihinde yaptıkları asayiş denetimlerinde 9 bin 347 kişiyi kontrol etti.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 453 kişiye bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA / Politika