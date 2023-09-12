Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 9 bin 347 kişi kontrol edildi ve 453 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.