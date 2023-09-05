Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güveni sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 437 kişi kontrol edildi ve kurusıkı tabanca ile kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 568 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.