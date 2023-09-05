Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güveni sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 437 kişi kontrol edildi ve kurusıkı tabanca ile kesici alet ele geçirildi. Ayrıca 568 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tunceli'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 4 Eylül arasında asayiş denetimleri gerçekleştirdi.
Bu sayede suçlularla etkin müdahale yürüten ekipler, 8 bin 437 kişiyi kontrol ederek farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.
Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 568 kişiyi bilgilendiren ekipler, denetimlerde kurusıkı tabanca ve kesici alet ele geçirdi.