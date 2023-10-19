Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 13 şüpheli yakalandı
Politika Haberleri
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş denetimlerine devam ediyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde 13 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, fişek, kesici alet ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 240 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tunceli'de polisin yaptığı asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Suçlularla etkin mücadele yürüten ekipler, il genelinde son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 7 bin 723 kişiyi kontrol etti.
Denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 2 kesici alet, şarjör ve 6,30 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 240 kişiyi bilgilendirdi.