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Tunceli'de yapılan asayiş denetimlerinde 13 şüpheli yakalandı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş denetimlerine devam ediyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde 13 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabanca, fişek, kesici alet ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 240 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.