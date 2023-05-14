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Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Politika Haberleri

- Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı Tunceli'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

- Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

TUNCELİ - Tunceli'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

65 bin 518 kayıtlı seçmenini bulunduğu Tunceli'de saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Tuncelili seçmenler, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Politika

Tunceli Politika Haberler

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