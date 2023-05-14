Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Tunceli'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

Tunceli'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

65 bin 518 kayıtlı seçmenini bulunduğu Tunceli'de saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Tuncelili seçmenler, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. - TUNCELİ