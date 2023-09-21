Tunceli'de Polis Denetimlerinde 118 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı, 2 Şüpheli Yakalandı

Tunceli'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde 118 sürücüye hız ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aranan 2 şüpheli de yakalandı.