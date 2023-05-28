Tunceli'de oy verme işlemi başladı

Tunceli'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. 65 bin 571 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunceli'de seçmenler kurulan 336 sandıkta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanmaya başladı. Tunceli'de seçim süreci boyunca polis, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 4 bin 220 personel görev alıyor.

Tunceli'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

65 bin 571 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunceli'de seçmenler kurulan 336 sandıkta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanmaya başladı. Tunceli'de seçim süreci boyunca polis, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 4 bin 220 personel görev alıyor. - TUNCELİ