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Tunceli'de Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Tunceli'de Muhtarlar Günü dolayısıyla yapılan törende, muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nu ziyaret etti.