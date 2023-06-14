Tunceli'de Elektrik ve Su Problemi Yaşanıyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Tunceli ilçelerinin çoğunda 'elektrik ve su problemi yaşandığını' savundu. Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'seçim bölgesi Tunceli'de inkar siyasetinin; sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönleriyle 1938 yılından bu yana devam ettiğini' ileri sürdü.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Tunceli ilçelerinin çoğunda "elektrik ve su problemi yaşandığını" savundu.

Kordu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "seçim bölgesi Tunceli'de inkar siyasetinin; sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönleriyle 1938 yılından bu yana devam ettiğini" ileri sürdü.

"Tek dil, tek din, tek kimlik politikaları nedeniyle kent halkının ülkeyi terk ettiğini" iddia eden Kordu, şunları kaydetti:

"Bu politikalar kentimizin yıpranmasına, insanlarımızın zorunlu göç etmesine sebep olmuştur. Kentimize ekonomik yatırımlar da yapılmıyor. Meralarımız, özel güvenlik bölgesi adı altında uzun yıllar yasaklı alanlar oldu. İnsanlarımız kentimizde bu sebeple üretimden kopartıldı. Tunceli, üretim yapılmayan bir kent haline getirildi. Bırakın yatırım ve üretim konusunda çözüm bulmayı 21. yüzyılda Tunceli ilçelerinin çoğunda elektrik ve su problemi yaşanıyor."