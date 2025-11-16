Haberler

Tunceli'de Doğa Talanına Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de madencilik ve HES projelerine karşı gerçekleştirilen yürüyüşte, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları doğa talanına karşı duracaklarını belirtti ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

TUNCELİ'de yapımı planlanan madencilik ve HES projelerine tepki için gerçekleştirilen yürüyüşe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Maden değil yaşam istiyoruz. Bizler doğa talanına 'Hayır' dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız. Bizler birleşe birleşe kazanacağız" dedi.

Tunceli'de Munzur Çevre Platformu'nun çağrısıyla aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların da bulunduğu kalabalık, kentteki madencilik ile HES projelerine karşı Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Kalabalık grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Maden değil yaşam istiyoruz. Doğa düşmanlarına geçit yok. Kayasına, suyuna ve ağacına sahip çıkan Dersimliler sizin için ağaç, kaya, su, toprak, doğa, börtü böcek sadece doğanın bir parçası değil, sadece canlıların yaşam alanı değil. İnanç demek hafıza demektir. Bunlara sahip çıktığınız için bin kez selam olsun sizlere" dedi.

Birleşe birleşe kazanacaklarını söyleyen Hatimoğulları, "Bizler doğa talanına 'Hayır' dedik, demeye devam edeceğiz. Doğa talanı yasasının geri çekilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Bugün de aynı bilinçle buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.