Tuncay Özkan: CHP, bütünlük halinde süreci yönetiyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız, elbette ki kampanyanın içinde. Burada herhangi bir sorun yok. CHP bir bütünlük halinde süreci yönetiyor" dedi.

CHP'li Özkan, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özkan, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda kampanyayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yöneteceği iddiası ile ilgili, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanya içinde. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız, elbette ki kampanyanın içinde. Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı yardımcımız elbette ki kampanyamızın ayrılmaz bir parçası. Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kampanyamızın ayrılmaz bir parçası. Burada herhangi bir sorun yok. CHP bir bütünlük halinde süreci yönetiyor. Burada herhangi bir yönetim krizi ya da başka herhangi bir problem yok. Burada bir tartışma, bir çatışma yok. Çıkar çatışmamız yok. Amacımız, yüzde 45 olan oy oranımızı 50+1'e nasıl getireceğiz? Bu amaç çerçevesinde çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Hala çalışmalar devam ediyor. CHP'de bir tartışma bekleyenler, bir çatışma bekleyenler, bir kavga bekleyenler avuçlarını yalar" diye konuştu.

İstifa edeceğine dair iddialara da cevap veren Özkan, "Benim ile ilgili yürütülen bir kampanya var, klasik. Yılda iki kez Fetullahçılar bunu gündeme taşırlar. Son 3 aydır kaçak bir istihbaratçı, Amerika hesaplarından ve dünyanın çeşitli yerlerindeki hesaplardan bir kampanya yönetiyor. Ben böyle şeyleri dikkate almam. Hep beraber buradayız" değerlendirmesinde bulundu.