Tunç Soyer: 'Daha Adil ve Özgür Bir Memleket Kurmak İçin Sürdürdüğümüz Yolculuğa Devam Edeceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından, 'Daha adil ve özgür bir memleket kurmak için sürdürdüğümüz yolculuğa devam edeceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından, "Daha adil ve özgür bir memleket kurmak için sürdürdüğümüz yolculuğa devam edeceğiz" dedi.

Tunç Soyer, cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılan ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında şu mesajı verdi:

Soyer, "İzmirliler, demokrasi mücadelesinde büyük bir destan yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen muazzam destek için minnettarım. Daha adil ve özgür bir memleket kurmak için sürdürdüğümüz yolculuğa devam edeceğiz. İzmir'e layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, hak ettiğimiz o güzel geleceği mutlaka kuracağız." paylaşımını yaptı.