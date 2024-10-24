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TÜMADD Başkanı Göçmen: Terör Olaylarına Karşı Duruşumuz Devam Edecek

TÜMADD Başkanı Göçmen: Terör Olaylarına Karşı Duruşumuz Devam Edecek
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TÜMADD Genel Başkanı Şevket Göçmen, Türkiye'deki terör olayları karşısında duruşlarını sürdüreceklerini belirtti. Göçmen, siyasi liderlerin seçim sonrası kendi çıkarlarına hizmet ettiğini ifade ederek, Türk milletinin birliğine vurgu yaptı.

Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı Şevket Göçmen ; Türkiye'de yaşanan terör olayları karşısında olmaya devam edeceğini söyledi.

Seçim meydanlarında Türk Milleti'ne verilen sözlerin tutulması gerektiği inancını taşıdıklarını ifade eden Göçmen açıklamasında; "Türk Milleti'nin karşısında duran ve dış güçlerin maşası olan zihniyetlerin içeride de var olduğu açıkça görülmektedir. Seçim meydanlarında sözler verip, seçim sonrası meclis çatısı altında koltuklarını koruma derdine düşen siyasi liderler, aslında millete değil kendi çıkarlarına hizmet etmektedir" dedi. Göçmen açıklamasını şöyle sürdürdü; "Türk milleti; Kürdü, Alevisi, Çerkezi, Lazı ve Türkü ile bir bütündür. 40 yıldır verilen zarar, asla unutulmayacak ve bir gün hatırlatılacaktır. Dış güçlerin, özellikle Amerika ve İsrail'in maşası haline gelen Abdullah Öcalan ve teröristleri, yıllardır ülkemize saldırmakta, kız çocuklarımıza tecavüz etmekte, askerimize ve polisimize kurşun sıkmaktadır. Ancak, bu tasmalı teröristlerin başarılı olamayacağı aşikardır. Türk milliyetçileri ve ülkücüler olarak bu oyunlara hiçbir zaman ortak olmayacak, milletimizin birliğine ve dirliğine kasteden her türlü fitneye karşı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türk milleti, bütün kimlikleriyle tek bir millettir ve bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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