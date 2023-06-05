Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Mücahit Dede ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Dede, Tüm Yerel Sen'in Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nde yetkili sendika olarak üyelere yönelik yaptığı çalışmalar ve sendikal faaliyetler hakkında Büyükerşen'e bilgi verdi.

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel Sen) Genel Başkanı Mücahit Dede ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

EBB Başkanı Büyükerşen, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyarette Genel Başkan Dede, Tüm Yerel Sen'in Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nde yetkili sendika olarak üyelere yönelik yaptığı çalışmalar ve sendikal faaliyetler hakkında Büyükerşen'e bilgi verdi. Büyükerşen de ziyaret dolayısıyla Mücahit Dede ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Büyükerşen "Zamanı Durduran Saat" adlı kitabını imzalarken, Genel Başkan Mücahit Dede imzalı kitabın sendikanın kütüphanesinde yerini alacağını aktararak teşekkür etti.