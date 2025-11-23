Haberler

Tülay Hatimoğulları: Terörsüz Türkiye Süreci Kritik Sorumluklar Gerektiriyor

Tülay Hatimoğulları: Terörsüz Türkiye Süreci Kritik Sorumluklar Gerektiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair önemli açıklamalarda bulunarak, iktidar ve muhalefetin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, CHP'nin komisyonda yer almamasını eksiklik olarak değerlendirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım." dedi.

Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir toplantı salonunda düzenlenen "Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği Paneli"nde konuşma yaptı.

CHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeme kararına değinen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyor, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık ve kapalı görüşmelerde, her yerde söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda yine ümit ediyoruz, hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir."

Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım. Ne iktidar ne ana muhalefet partisi ne diğer partiler seçim hesabı yapmamalı ama ne yazık ki hepsi yapıyor. Seçim hesabı yapılmayacak kadar kıymetli ve değerli, 100 yıllık sorunumuzu çözmek üzereyiz, çözmeye çalışıyoruz. Bunu istemeyen kesimlerin provokatif tutumları ortada, onun da farkındayız. Bazı devletler, siyasi partiler çözüm istemiyor biliyoruz ama çözüm isteyenlerin bu konuda çok net bir biçimde konum alması gerekiyor. Hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. İktidar ve rejim karşıtlığı, süreç karşıtlığına dönüşmemeli."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci başlatıp tutarlı şekilde arkasında durduğunu dile getiren Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli, devlet adına bu süreci başlattı. Bu süreci başlatma sebebi Orta Doğu ve Suriye'deki gelişmelerdir. Biz bunu on yıllardır söylüyoruz. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye, güçlü Türkiye olur ve bölgede belirleyici bir güce sahip olur. İktisadi, ticari, diplomatik ilişkilerde Türkiye'nin önü açılır."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Politika
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.