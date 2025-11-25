Haberler

Tülay Hatimoğulları: Öcalan ile Görüşme Tarihi Bir Adım

Güncelleme:
DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi değerlendirerek, bu sürecin Türkiye'deki barış ve demokrasi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Özellikle Suriye sorununa dair değerlendirmenin kritik olduğunu vurguladı.

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın komisyonla yaptığı görüşmede, "Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler" yaptığını ifade ederek, "Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur" dedi.

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı'da Öcalan'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Hatimoğulları, "Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır" diye konuştu.

Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler" yaptığını ifade eden Hatimoğulları, "Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte dün itibarıyla tarihi bir eşik, adım atılmış oldu. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu iktidar ve muhalefetin süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle, barışın daha çok toplumsallaşabilmesi için çalışmasıyla mümkündür. Bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik ama olmadı" dedi.

Hatimoğulları, İmralı görüşmesine ilişkin bir soru üzerine komisyon başkanının komisyon toplantısı sonrasında görüşmeye ilişkin açıklama yapacağını belirterek, tutanakların açık olması gerektiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika



