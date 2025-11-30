Haberler

Tülay Hatimoğulları'ndan 'Terörsüz Türkiye' Açıklamaları

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine vurgu yaptı ve barışın toplumsallaşması için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Hatimoğulları, Kürt sorununu terör parantezine almaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç devam ederken elbette bizler Türkiye'nin dört bir yanında barışın toplumsallaşması için DEM Parti olarak çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz." dedi.

Hatimoğulları, partisince Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Toplum ve Barış Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl 1 Ekim'den bu yana tarihi bir sürecin başladığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin böylesi bir sürecin içine girmesinin en temel nedenlerinin, Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Hatimoğulları, "Böyle bir sürecin içinde Türkiye'nin iç barışı tesis etmesi son derece önemli. Bunun hepimiz farkındayız. Şimdi yeni bir strateji deneniyor. Evet, nedir bu strateji? Kendileri adına ne derlerse desinler, bizim açımızdan olması gereken barış ve demokratik toplum. Bu sürecin bizce adı budur ve böyle olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Kürt sorununu terör parantezine almaktan herkes vazgeçmelidir" diyen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Kürt sorunu sosyolojik, toplumsal, iktisadi bir sorundur, halklar sorunudur ve halklar sorununa bu çerçevede yaklaşılması şarttır. Bu süreç devam ederken elbette bizler Türkiye'nin dört bir yanında barışın toplumsallaşması için DEM Parti olarak çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz."

Tülay Hatimoğulları, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesini son derece tarihsel, kıymetli ve önemli bulduklarını dile getirdi.

Bu sürecin devletle götürülen bir süreç olduğunun altını çizen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görmeye çalışanlar yanılır. Bunu iktidar için de söylüyorum, muhalefet için de söylüyorum. Bu süreç seçme ve seçilmeden, dar manada bir siyasi partinin çıkarlarının çok üzerinde olan bir süreçtir. Barışı inşa etmek, yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı bu topraklarda tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika
