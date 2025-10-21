Tülay Hatimoğulları'ndan Tarihi Fırsat Vurgusu

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, " Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat var. Bu kürsüye her çıktığımızda ve partimiz adına konuşan her sözcümüz, bu tarihsel fırsatın altını önemle çiziyor. Çünkü biz DEM Parti olarak, Türkiye'nin elindeki bu tarihi fırsatı çok önemsiyoruz, kıymetli ve değerli buluyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terörsüz Türkiye" süreci ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ile ilgili konuşan Hatimoğulları, "Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat var. Bu kürsüye her çıktığımızda ve partimiz adına konuşan her sözcümüz, bu tarihsel fırsatın altını önemle çiziyor. Çünkü biz DEM Parti olarak, Türkiye'nin elindeki bu tarihi fırsatı çok önemsiyoruz, kıymetli ve değerli buluyoruz. 100 yıllık bir sorunu çözmek, 50 yıldır devam eden savaş ve çatışmaları bitirmek gibi tarihi bir fırsat. Antidemokratik uygulamalarla derinleşen yönetim, siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin çözüm kanallarını açacak demokratik dönüşümü sağlamak. Bunlar tarihi fırsatlar değil mi? Uğrunda çok fazla emek vereceğimiz fırsatlar. Herkesin görev ve sorumlulukları belli aslında, iktidar ve devlet yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girmeli, güven artırıcı adımlar atılmalı. Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz, barışın toplumsallaşmasının yolu ise başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun bir bütün olarak barışın mimarı haline gelmesiyle mümkün. Burada iktidar ve muhalefet olarak herkese çok büyük sorumluluklar düşmektedir" ifadelerini kullandı.

"Parlamento Suriye, Irak Tezkeresini gündeme almamalıdır'

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Irak ve Suriye Tezkereleri ile ilgili partisinin görüşünü bildiren Hatimoğulları, "Parlamento gelecek olan Suriye, Irak Tezkeresini gündemine almamalıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğü gerçekten önemseniyorsa, bırakın Suriye'nin içindeki dinamikler, müzakerelerini silahın gölgesinden ve tehditlerden uzak bir şekilde yapsın" dedi. Hatimoğulları şöyle devam etti:

"Tezkerelerle, tankla, topla yol alınabilecek bir durumun olmadığının idrak edilmesi lazım. Türkiye'nin yeni siyasi dönemde, Suriye ve bölge stratejisi barış, diyalog ve demokrasi kavramlarıyla yeniden şekillenmelidir." - ANKARA