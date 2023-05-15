TÜGİAD Başkanı Yıldırım'dan seçim açıklaması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 13'üncü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini değerlendirdi.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, 14 Mayıs tarihinde rekor sayılacak bir katılımla sandığa giderek kullandığı oylarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek milletvekillerini belirlerken, 13'üncü cumhurbaşkanının ise ikinci turda belli olması yönünde karar verdi. Öncelikle seçilen milletvekillerimize başarılar dilerim. İkinci tur seçiminin yine ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleşeceği inancıyla, seçim ortamının sağlıklı bir şekilde sonlanması ve ülkemizi ileriye götürecek ekonomik adımların zaman geçirilmeden atılmasını arzu ediyoruz. Resesyonun dünya geneline yayıldığı, ülkelerin korumacı önlemleri ile rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir ortamda, ülkemizin daha fazla yüksek katma değerli ürünler üreterek ihraç etmesi kaçınılmaz hal aldı. Bu bağlamda 13'üncü Cumhurbaşkanlığı döneminde tarım, teknoloji ve sanayide üretim maliyetlerini düşürecek, sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştıracak ve yüksek enflasyona karşın sabit kur uygulamasının ihracatçı üzerinde oluşturduğu yükü hafifletecek adımlara ihtiyacımız var."