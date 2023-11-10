TÜGİAD, Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti. TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, öncesinde Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle G20 üyesi ülkelerin gençlik örgütlerinin liderlerini İstanbul'da ağırlayarak 100'üncü yılı birlikte kutlayan TÜGİAD, bu kez 10 Kasım'da Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret ederek, yapılan anma törenine katıldı.

TÜGİAD'ın kurulduğu günden bu yana Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türkiye yararına faaliyetlerde bulunduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 'Bugün Selanik'teyiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Yönetim Kurulumuz ile Ata'mızın evini ziyaret ettik. Başkonsolosumuz Serkan Gedik'i ziyaret ederek, yatırım ve iş birliği ortamı hakkında bilgi aldık. Ziyaretimizin sebebi, ülkedeki ticaretle ilgili birinci ağızdan bilgi edinmek, kendi heyetimizi tanıtmak ve TÜGİAD'ın yurt dışı faaliyetleriyle ilgili planlarımızı, vizyonumuzu kendilerine iletmekti. Ülkemizin ihracatını artırmak ve iki ülke arasındaki ekonomik sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak konusunda hazır olduğumuzu bildirdik. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik' dedi.

SELANİKLİ SANAYİCİLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTILAR

Daha sonra Selanik Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile bir araya gelen TÜGİAD heyeti ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydeden Yıldırım, 'Ziyaretteki amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, üyelerimizin özelliklerini, kabiliyetlerini muhataplarımıza iletmek ve iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmekti. TÜGİAD, 60'tan fazla sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu. Bu sene TÜGİAD'ın 37'nci yılı. Yanımızda olan arkadaşlarımızın içerisinde sağlık, hizmet, savunma sanayi, medya iletişim, inşaat gibi alanlarda hizmet veren firmalarımız var. Yaklaşık 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Türkiye gayrisafi milli hasılasının yüzde 8'ine tekabül ediyor. 450 binin üstünde istihdam sağlıyoruz ve 60'tan fazla sektörü temsil ediyoruz. Kendilerine bunları aktardık. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, üyelerimizin özelliklerini, kabiliyetlerini muhataplarımıza ilettik ve iki ülke arasında iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Yapılan görüşmelerde ilerisi için iş birliği anlamında olumlu adımların atılacağı sinyallerini verdi' diye konuştu.

Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Panagiotis Menexopoulas da yaptığı konuşmada, Selanik'in Balkanlar ve Avrupa Birliği ülkeleri için bir köprü konumuna ulaştığını kaydederek, lojistik ve turizm sektörleri başta olmak üzere birçok alanda Türk firmaları ile iş birliğine açık olduklarını dile getirdi.