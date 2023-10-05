TSK Üssüne PKK/YPG Saldırısı: 5 Polis ve 3 Asker Yaralandı

SURİYE'de, PKKYPG terör örgütünün TSK üssüne yönelik düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

Suriye'nin PKKYPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırılıldı.

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKKYPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı. (DHA)