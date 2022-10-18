TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı Politika Haberleri Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Lüban'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Lüban'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tsk unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi. Bu kararla TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Lübnan TSK Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.