TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Lüban'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Lüban'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Tsk unsurlarının Lübnan'daki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi. Bu kararla TSK unsurlarının Lübnan'daki görev süresi bir yıl daha uzatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika