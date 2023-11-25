TSK, Suriye harekatında 649 teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelere saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını gerçekleştiren Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında görevini sürdürdüğü belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi. Harekat alanında görevli personel ile görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdiği ifade edildi.

649 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, 15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekat alanındaki üs bölgelerimize saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hudut Kartallarımız; aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bin 48 düzensiz göçmeni de yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi" denildi.