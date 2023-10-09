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TSK, Suriye'deki terör hedeflerini vurdu

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

MSB, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Durmadan, yorulmadan" notuyla paylaşılan görüntüde "Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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