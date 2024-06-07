TSK ile ilişiği kesilecek uzman erbaşlar için yeni düzenleme kabul edildi

Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen birinci bölümündeki maddelere göre, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü, özel kağıtları ve eşyaları aranabilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen maddeyle, özel kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, tatbikat veya eğitim için silahaltına alınan yedek personele, askeri kurumlarına katıldıkları tarihten itibaren silahaltında bulundukları sürece, varsa bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlardan aldıkları aylık, ücret ve diğer mali haklar da dikkate alınarak muvazzaf emsallerine ilgili mevzuat gereğince yapılan ödeme tutarları toplamını geçmemek kaydıyla ödeme yapılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu'ndaki değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye kapsamı dışında yürütülecek. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri ise Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde döner sermaye kapsamında yürütülecek.

Öte yandan, düzenlemede yer alan kamulaştırmalara ilişkin iki madde, teklif metninden çıkarıldı.

Görüşmelerden

Görüşmeler sırasında söz alan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatları'na tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, buğdayın arazideki maliyetinin 10,6 lira olmasına rağmen ekmeklik buğday için 9,25 lira alım fiyatı verildiği aktararak, "Dalga mı geçiyorlar, yoksa bu bir şaka mı merak ediyorum? Neden bu saatte açıklanıyor? Çünkü Meclis kapanacak, konuşulmayacak, yarın Meclis yok. Bu olacak şey mi?" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de hububat alım fiyatlarını öğrenen çiftçilerin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, açıklanan fiyatın kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise yıllık enflasyonun yüzde 70 olarak açıklandığını anımsatarak, "Yüzde 70 enflasyonun olduğu bir ülkede buğday fiyatına yüzde 12 zam yapılması anlaşılabilir bir şey değil. Tarım bir ülkenin kalbidir, buğday da bir ülkenin en stratejik ürünüdür." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da girdi maliyetlerinin yüzde 90'larda seyrettiği bir süreçte hububat alım fiyatlarına yüzde 12'lik artış yapılmasının çok büyük bir yanlış olduğunu savundu.

"Üreticilerimiz maaliyetlerinin yüzde 40 üzerinde bir gelir sağlamış olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise alım fiyatlarının Türkiye'deki ortalama verimler ve maliyet unsurları dikkate alınarak belirlendiğini söyledi.

Son yıllarda bereketli ürün rekolteleri alındığını, birim alandan alınan verimin arttıkça maliyetlerin de buna bağlı olarak nispeten azaldığını dile getiren Gül, "Açıklanan hububat alım fiyatları maliyetlerin oldukça üzerinde ve taban fiyat, yani referans fiyat niteliğindedir." dedi.

Türkiye'nin, devreden hububat stokları ve bu sezon gerçekleşecek hububat hasadıyla birlikte oluşacak stokların en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla bazı dış tedbirlerin de alındığını aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altı yıldan beri uygulanmakta olan yurt içi üründen mamul un ihracatı serbest bırakılmış, 15 Ekim'e kadar hububat ithalatı durdurulmuş, makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpa da ihracat serbest bırakılmıştır. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde öncelikle üreticilerimizi korumak, ürünleri için piyasa genişliği sağlamak amaçlanmıştır. Dünya fiyatları ile ülkemiz fiyatları arasındaki farkı, üreticilerimiz lehine telafi etmek amacıyla son yıllarda fark primi olarak uyguladığımız desteği de 1000 liradan 1750 liraya, arpada ise 500 liradan 750 liraya çıkarılmıştır. Alım fiyatları ve Tarım Bakanlığımızca ödenecek fark destekleriyle üreticilerimiz, maliyetlerinin yüzde 40 üzerinde bir gelir sağlamış olmaktadır."

Teklifin birinci bölümünde yer alan 28 maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi 11 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(bitti)