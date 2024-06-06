TBMM Genel Kurulunda Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerde AK Parti Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, terörle mücadele sırasında yaralanıp malul sayılmayan gazilerin durumunu çok yakından takip ettiklerini, bakanlıklarla teknik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sözleşmeli erlerin kamuda istihdam konusunu yakından takip ederek, çözümler geliştirdiklerini anlatan Çelebi, "Gazilerimizin emsal sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı var hem Bakanlığımızla hem platformla çalışıyoruz. 2000-2001-2002 devresi astsubay ve polislerimizin emeklilikle ilgili konularını takip ediyoruz. Uzman jandarmalarımızın okullarının hizmetten sayılmasıyla ilgili konuları takip ediyoruz, koordineli çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına dikkati çeken Çelebi, "Dünyada kendi uçak ve helikopterini üreten 6 ülke var, biri Türkiye. İnsansız savaş uçağı üreten 3 ülke var, biri Türkiye. TİHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Sürü İHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Jet motor teknolojisine sahip 7 ülke var, biri Türkiye. Beşinci nesil savaş uçağı üreten 5 ülke var, biri Türkiye. Hava-hava füzesi üreten 7 ülke var, birisi Türkiye. Lazer silah sistemleri üreten 3 ülke var, biri Türkiye. Tank aktif koruma sistemi olan 3 ülke var, biri Türkiye. Her türlü engellemelere, dış müdahalelere rağmen, 'Dokunacağız' diyenlere inat savunma sanayimizi uçuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlete hakaret ettirmeyeceklerini söyleyen Çelebi, "Kayyum lafını dillerine dolayanlara sormak lazım: Devletin kayyumuna karşısınız da PKK'nın kayyumuna neden razısınız? Soru bu. Muhalefet partilerine de sormak istiyorum: Neden PKK destekçisi aday konulmasını bir cümle bile eleştirmiyorsunuz? Tek cümle bekliyoruz sizden, tek cümle." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi, "Birileri tilkilik yapıyor, bu yasayla uzman çavuşlarımızı ordudan atmak istiyormuşuz. Uzman çavuşlarımız birileri için oy deposu olabilir ama onlar benim silah arkadaşlarım. Ne atması? Kimse boşuna sevinmesin. Kara Kuvvetlerimiz şu an 25 bin kişilik alım yapıyor, 25 bin uzman çavuşum daha geliyor. 25 bin uzman çavuş, kahraman aslan parçası daha geliyor. Onlar Kocatepe'yi selamlayıp Kandil'i başlarına yıkmaya geliyorlar." diye konuştu.

"Biz komandolarımıza ne kadar yakınız anlatayım" diyen Çelebi, Komando Andını okudu.

"Astsubaylar emekli olduğunda görevlerindeyken aldıkları maaşın yarısını alabiliyor"

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, bu kanun teklifinde emekli astsubayların sorunlarını çözmek noktasında bir adım atılmadığını belirterek, "Astsubaylar emekli olduğunda görevlerindeyken aldıkları maaşın yarısını ancak alabiliyorlar. Bu vatan için türlü zorluklara yıllarca göğüs germiş, gece gündüz demeden elinde silahıyla bu topraklar için çatışmış, çalışmış astsubaylar emekli maaşlarıyla geçinemez hale gelmiş durumda." dedi.

Askeri hastanelerin de kapatıldığını kaydeden Bektaş, "Mikrocerrahi, parçalı kırıkları, şarapnel yaraları gibi uzmanlık gerektiren hususların sivil doktorlar tarafından ayaklarına hasta getirilmesine rağmen becerilemediği bir vaka. Askeri doktorların niteliği öncelikle asker olmaları, üstünden kurşun ve şarapnel geçtiği noktada elleri titremeden mikrocerrahi başta olmak üzere bütün ameliyatları yapabilmeleri onların en önemli özellikleri." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'nin güvenliğini en iyi, en güçlü şekilde sağlamanın tek yolunun güçlü ordu olduğunu çok iyi bildiklerini dile getirerek, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele başta olmak üzere, dünya ordularına örnek teşkil edecek düzeyde icra edilen her türlü faaliyeti desteklediklerini ve görevleri yerine getiren personeli gönülden kutladıklarını kaydetti.

Taş, tüm askeri personeli kapsayacak, sorunları çözecek geniş kapsamlı bir kanuna ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

"Mali ve sosyal haklara ilişkin ilave düzenlemelerin hayata geçirilebileceği kanaatindeyiz"

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı başarıların sürdürülebilmesi şüphesiz ki Milli Savunma Bakanlığı teşkilatının ve mensuplarının ihtiyaçlarının giderilmesini elzem kılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hususlarda yapılması gereken yasal düzenlemelere katkı sağlamayı ve Bakanlığımızın ve Bakanlık personelinin beklentilerini karşılamayı milli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Rütbesi, ünvanı ve görevi ne olursa olsun tüm TSK mensuplarının ve emeklilerinin, şehit yakınları ve gazilerin daha müreffeh bir hayat sürdürmeyi hak ettiklerine inandıklarını söyleyen Koçak, "Bu çerçevede, TSK mensuplarının ve emeklilerinin, ayrıca şehit aileleri ile gazilerimizin mali ve sosyal haklarına ilişkin ilave düzenlemelerin hayata geçirilebileceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Karaca, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.